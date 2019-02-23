Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Статистика опубликована на его официальном сайте.

По его данным, в прошлом году на тысячу мужчин в возрасте до 34 лет приходилось примерно 960 женщин. При этом на тысячу мужчин с 35 до 40 лет приходилось 1027 женщин.

В январе прошлого года в РФ проживало более 78 миллионов женщин и 68,1 миллиона мужчин.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору подарков мужчинам на 23 февраля. В частности, носки должны быть износостойкими, а нижнее белье воздухопроницаемым.

В ведомстве напомнили, что мужские носки, как и пена для бритья, – один из самых распространенных подарков. При выборе носков важно уделять внимание составу изделия. Специалисты говорят, что чем больше в ткани натуральных материалов, в частности, хлопка, тем лучше будет осуществляться воздухообмен. А вот синтетические ткани могут вызвать аллергические реакции и повышенное потоотделение.

А вот врачи рекомендуют дарить мужчинам на 23 февраля секс, поскольку активная половая жизнь улучшает настроение, снижает уровень стресса и вырабатывает "гормон счастья". Половой акт снижает уровень гормонов кортизола и адреналина, которые являются гормонами стресса. При этом во время секса мозг вырабатывает эндорфин и окситоцин, вызывающий чувство спокойствия и защищенности.