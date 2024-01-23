23 января, 21:36Общество
До 2 см снега выпало в Москве за 23 января
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
До 2 сантиметров снега выпало в Москве за половину 23 января. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В ведомстве уточнили, что приступили к механизированному прометанию тротуаров и дорог с последующей противогололедной обработкой.
Синоптики прогнозируют продолжение снегопада до утра 24 января, говорится в сообщении. Цикл работ будут повторять по мере выпадения осадков.
Кроме того, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.
Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде с 15:00 23 января и до утра 24 января. Жителям и гостям столицы посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.
Позднее сообщалось, что автобусы АО "Мострансавто" работают по фактическому прибытию на остановки по причине непогоды и увеличенного потока транспорта на дорогах. Службы управления движением, а также дорожные и экстренные службы перевели в состояние повышенной готовности.
Новости часа: ЦОДД следит за ситуацией на дорогах Москвы 23 января
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