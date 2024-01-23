Москвичей предупредили о метели и гололедице до утра 24 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве прогнозируются снегопад, метель и гололедица. Предупреждение будет действовать с 15:00 23 января до 10:00 24 января, сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по столице.

"На дорогах гололедица, снежные заносы", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Жителей и гостей столицы призвали сохранять бдительность.

Ранее стало известно, что в Татьянин день, 25 января, столбики термометра опустятся до нуля градусов в Москве. Как уточнила главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова, этот день в Москве чаще всего ассоциируется со снегом. В этом году погода ожидается аналогичная, добавила она.

23 января в Москве может выпасть от двух до четырех миллиметров осадков, вдоль северных и западных границ области – от 8 до 10 миллиметров.

Синоптики предупредили москвичей о метели и сильном ветре 23 января