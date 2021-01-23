Столичные парки организуют конкурс фотографий ко Дню всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгорпарк запустил романтический проект ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Как уточняется, поучаствовать в проекте могут все желающие. Для этого надо опубликовать на своих страницах в соцсетях фото с рассказами о встрече со второй половиной, свадьбе или семейной жизни.

"Главное требование – описание должно быть так или иначе связано с одним из парков столицы. Это необязательно должны быть истории о парах, которые тут познакомились или встречались. Например, можно рассказать о веселой прогулке всей семьей или поделиться курьезным случаем, который произошел с влюбленными", – говорится в материале.

Первые 200 участников проекта получат подарки. Также будут выбраны 10 наиболее интересных историй. Авторам подарят фотосессию на территории одной из столичных зон отдыха.

Эти снимки оформят в фотовыставку, которая пройдет с 12 февраля по 7 марта на территории 13 парков культуры и отдыха. Также выставку проведут в онлайн-формате. Фото участников опубликуют на страницах Мосгорпарка и его партнеров в соцсетях.

Для участия нужно пометить публикацию хештегом #любовьспервогопарка, а также добавить ссылки на официальные страницы Мосгорпарка и партнеров конкурса.

Конкурс продлится до 1 февраля включительно, а голосование будет проходить с 5 по 7 февраля в соцсетях Мосгорпарка.

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы ранее рассказали, что в преддверии романтического праздника создать семью планируют более 800 пар. Более 60 церемоний пройдет на необычных площадках города. Сам праздник в этом году выпал на воскресенье. Это официальный выходной день отделов ЗАГС, поэтому торжественные церемонии пройдут в двух дворцах бракосочетания, работающих ежедневно. Во Дворце бракосочетания № 1 поженятся более 30 пар, а во Дворце бракосочетания № 3 – еще 20.

