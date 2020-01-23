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Общество

23 января, 13:49

Более 500 заявок поступило на участие в московском туристическом хакатоне

общество город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы первого в России хакатона по цифровизации в сфере туризма получили уже свыше 500 заявок на участие. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Зарегистрироваться на Moscow Travel Hack, проводимый столичным комитетом по туризму и десятью российскими и международными партнерами, можно до 28 января на сайте мероприятия.

Для участия собирают команды по три-четыре человека. В их состав должны входить frontend-, backend- и мобильные разработчики, программисты, специалисты по Data Science и дизайнеры. Также хакатон открыт для независимых специалистов и компаний с готовыми проектами, однако последние претендовать на призовой фонд в 1,1 миллиона рублей не смогут.

"Командам предстоит решать задачи по цифровизации в сфере туризма от партнеров хакатона. С 28 по 31 января организаторы изучат все заявки и выберут лучших, основываясь на портфолио команды и описании их решения. В финал выйдут 50 коллективов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что финал Moscow Travel Hack пройдет в технополисе "Москва" 8 и 9 февраля.

Ранее было раскрыты задания мероприятия – придумать программное решение для виртуального голосового помощника по ГМИИ имени Пушкина, разработать систему, улучшающую процесс планирования или поиска вариантов путешествий, а также онлайн-сервис для связи приезжающих в столицу туристов и москвичей.

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