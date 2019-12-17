Первый хакатон в сфере туризма пройдет в Москве

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В феврале будущего года в столице пройдет Moscow Travel Hack – первый хакатон по цифровизации сферы туризма. Соревнование организует столичный комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнерами.
"Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения. Прием заявок уже открыт, он продлится до 28 января следующего года. Затем партнеры проекта отберут 50 команд-финалистов. Сам хакатон проведем в технополисе "Москва" 8–9 февраля", – сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Желающие могут подать заявку на официальном сайте. Поучаствовать в хакатоне могут как команды, так и отдельные специалисты. Участникам предложат выбрать одну из 10 задач, предоставленных партнерами, и решить ее в рамках соревнования.
Так, задание от ГМИИ имени Пушкина – это придумать программное решение для виртуального голосового помощника по музею. Разработать систему, улучшающую процесс планирования или поиска вариантов путешествий, предложит Facebook. Онлайн-сервис для связи приезжающих в столицу туристов и москвичей хочет создать городской портал Discover.Moscow.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти учредили премию "Новатор Москвы" для изобретателей городских технологий. По его словам, премии смогут получить те изобретатели, которые внедряют новейшие технологии в жизнь города. В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до пяти человек. Премии будут присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса в трех номинациях.
Мэр отметил, что в каждой номинации будет по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика и так далее.
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