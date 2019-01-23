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17:47

Хабенский и Бероев примут участие в благотворительном заезде на ВДНХ

общество досуг спорт

17:47

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Благотворительный день" пройдет в "Городе зимы" на ВДНХ в субботу, 26 января, сообщает пресс-служба выставки.

"Уже пятый раз посетители катков и других зимних площадок помогут подопечным фонда Константина Хабенского, фонда помощи хосписам "Вера" и фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!", – рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что "Город зимы" включает пять площадок. В их числе – катки "Ракета" и "Цветник", площадка для игры в юкигассен, а также павильон "Керлинг" и горка "Север" для катания на тюбинге.

Отмечается, что 26 января на катках ВДНХ ожидается особая развлекательная программа. Для гостей подготовили карнавальные заезды в масках, выступления уличного театра, шоу барабанщиков и иллюзионистов. "Все средства, вырученные от продажи билетов, проката коньков и других услуг за день, ВДНХ передаст в благотворительные фонды", – пояснили в пресс-службе выставки.

Боле того, в благотворительных заездах примут участие звездные учредители и друзья фондов. На лед выйдут Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Егор Бероев, Ксения Алферова. Вместе со всеми покатаются на коньках и сыграют в снежки юные подопечные благотворительных фондов – ребята с тяжелыми заболеваниями и дети с особенностями развития.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на мероприятия "Благотворительного дня" на ВДНХ. Мэр подчеркнул, что в столице действуют десятки благотворительных программ и акций, таких как "Семья помогает семье", "Поможем подготовиться к школьному балу" и "Дерево желания".

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общество досуг спорт

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