Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 400 тысяч человек посетили ВДНХ в праздничные дни. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года там прошло более 100 развлекательных мероприятий.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, наибольшее количество гостей было на ВДНХ в новогоднюю ночь. Там собралось более 20 тысяч человек. Центральной концертной площадкой стал каток "Ракета". Те, кто пришел встречать Новый год на ВДНХ смогли увидеть фейерверк из 300 залпов.

Не менее насыщенная программа ждала гостей "Города зимы" в Рождество. 7 января гости площадки стали участниками костюмированного шествия "За Рождественской звездой".

13 января на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" москвичи и гости столицы смогут отпраздновать Старый Новый год в стиле ретро. Посетителей ждет концерт в лучших традициях "Голубого огонька" ансамбля "Юность".

Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия в Москве посетили более 12,5 миллиона человек. Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также в столичных парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной. Центральная улица стала самым популярным местом для прогулок в праздники. В мастер-классах и соревнованиях поучаствовали десятки тысяч людей. Почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в слэклайне – хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей попробовали себя в керлинге.

Кроме того, во время зимних каникул в столице было организовано 250 новогодних елок. Более миллиона детей посетили представления, музеи, выставочные залы, библиотеки и кинотеатры. Перемещаться по городу в эту новогоднюю ночь было проще, чем раньше. Метро работало круглосуточно. Пассажиропоток в этот период составил около 400 тысяч человек, а порядка двух миллионов воспользовались услугами Московского центрального кольца.