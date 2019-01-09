Стилизованный Старый Новый год можно отпраздновать на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" москвичи и гости столицы смогут отпраздновать Старый Новый год в стиле ретро. 13 января посетителей ждет концерт в лучших традициях "Голубого огонька" ансамбля "Юность", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
"Коллектив под руководством Вадима Зайдина исполнит любимые всеми шлягеры советской эстрады. В канун Старого Нового года на главной выставке страны можно будет окунуться в атмосферу настоящего "Голубого огонька" 1960-1980 годов. Вместе с музыкантами ансамбля "Юность" слушатели перенесутся в эпоху покорения космоса, освоения целинных земель, строительства БАМа и Олимпиады-80", - говорится в сообщении.
Посетители услышат песни из репертуаров Муслима Магомаева, Анны Герман, Валерия Ободзинского и других мэтров советской эстрады.
Ранее стало известно, что воздух в столице 14 января прогреется до нуля градусов. Такой прогноз дала представитель столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. При этом в ночные часы столбики термометра покажут от двух до семи градусов мороза. А вот днем будет не холоднее минус пяти градусов. По словам синоптика, "будет довольно тепло".
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