Собянин пригласил москвичей на "Благотворительный день" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в "Благотворительном дне". Акция пройдет на ВДНХ 26 января, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил, что в столице действуют десятки благотворительных программ и акций, в том числе "Семья помогает семье", "Поможем подготовиться к школьному балу" и "Дерево желания". "Они всегда находят отклик среди горожан и компаний", – подчеркнул Собянин.

"26 января на ВДНХ пройдет "Благотворительный день", подопечные фондов встретятся с артистами. Этой традиции уже пять лет. Приходите!" – обратился к горожанам мэр.

26 января на #ВДНХ пройдет Благотворительный день, подопечные фондов встретятся с артистами. Этой традиции уже пять лет. Приходите! Все средства от продажи билетов и активностей на площадках "Города зимы" пойдут в Фонд Хабенского, фонды "Вера" и "Я есть!". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 января 2019 г.

Как отметил Собянин, все средства от продажи билетов и мероприятий на площадках "Города зимы" поступят в благотворительный фонд Константина Хабенского, фонды "Вера" и "Я есть!".