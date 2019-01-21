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21 января, 20:29

Собянин пригласил москвичей на "Благотворительный день" на ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин общество

21 января, 20:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в "Благотворительном дне". Акция пройдет на ВДНХ 26 января, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил, что в столице действуют десятки благотворительных программ и акций, в том числе "Семья помогает семье", "Поможем подготовиться к школьному балу" и "Дерево желания". "Они всегда находят отклик среди горожан и компаний", – подчеркнул Собянин.

"26 января на ВДНХ пройдет "Благотворительный день", подопечные фондов встретятся с артистами. Этой традиции уже пять лет. Приходите!" – обратился к горожанам мэр.

Как отметил Собянин, все средства от продажи билетов и мероприятий на площадках "Города зимы" поступят в благотворительный фонд Константина Хабенского, фонды "Вера" и "Я есть!".

мэр Москвы Сергей Собянин общество

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