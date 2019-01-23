Явку с повинной обяжут снимать на камеру

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В Госдуму внесен законопроект об обязательной видеозаписи оформления явок с повинной без участия адвоката. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы указывают, что закон необходим, чтобы обезопасить подозреваемых от давления. "С целью скорейшего раскрытия деяния лицо может умышленно вводиться в заблуждение сотрудниками правоохранительных органов, которые обещают снисхождение в наказании", – поясняется в документе.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил порядок явки с повинной. На основании п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной относится к обстоятельствам, смягчающим наказание.

В октябре прошлого года депутаты Госдумы отклонили законопроект, разрешающий подозреваемым и обвиняемым звонить родственникам и встречаться с ними без разрешения следователя. Сейчас осужденные имеют право на телефонный звонок после написания заявления на имя начальника исправительного учреждения.