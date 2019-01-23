Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:00

Законопроект о йодировании соли поддержали в Роспотребнадзоре

общество

11:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/miskolin

Предложенный российским Минздравом проект закона о йодировании соли поддерживает Роспотребнадзор. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова во время встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России", передает Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что к инициативе положительно отнестись в правительстве. Кроме того, законопроект одобрен вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

По словам Поповой, обязательное йодирование соли позволит снизить йододефицит у россиян.

Йодированной называют соль, в которую добавлено строго определенное количество йодсодержащих солей. Она способствует профилактике развития йод-дефицитных заболеваний в географических местностях с природным дефицитом йода, который является ведущей предотвратимой причиной развития умственной отсталости.

Вместе с тем Минздрав хочет вдвое снизить норму суточного потребления соли. Это должно снизить число сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика