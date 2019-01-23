Законопроект о йодировании соли поддержали в Роспотребнадзоре

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Предложенный российским Минздравом проект закона о йодировании соли поддерживает Роспотребнадзор. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова во время встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России", передает Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что к инициативе положительно отнестись в правительстве. Кроме того, законопроект одобрен вице-премьером страны Татьяной Голиковой.

По словам Поповой, обязательное йодирование соли позволит снизить йододефицит у россиян.

Йодированной называют соль, в которую добавлено строго определенное количество йодсодержащих солей. Она способствует профилактике развития йод-дефицитных заболеваний в географических местностях с природным дефицитом йода, который является ведущей предотвратимой причиной развития умственной отсталости.

Вместе с тем Минздрав хочет вдвое снизить норму суточного потребления соли. Это должно снизить число сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей.