Москва онлайн покажет акцию "Десант Дедов Морозов" в детской больнице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничная акция "Новогодний десант" стартовала в детских больницах столицы. 25 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как Деды Морозы десантируются на крышу научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, а затем при помощи альпинистского снаряжения спускаются к окнам и приветствуют маленьких пациентов.

Всем детям в этот день будут вручены подарки и показано представление. Пациентам, которые находятся в изоляционно-диагностических боксах, подарки передадут через сотрудников клиник.

Смотрите прямую трансляцию 25 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.