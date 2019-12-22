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Общество

10:18

Свыше 14 тысяч горожан приняли участие в "Днях московской конкуренции"

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве подвели итоги мультиформатного городского проекта "Дни московской конкуренции". Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в мероприятиях приняли участие свыше 14 тысяч горожан. В частности, к проекту присоединились столичные учебные заведения и предприниматели из Москвы.

"Если же смотреть более глобально, то "Дни московской конкуренции" так или иначе затронули всех жителей и гостей столицы, проект активно поддержали столичные заказчики, предприниматели, популярные у горожан фуд-моллы", – отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Мероприятия стартовали впервые в этом году с целью привлечь внимание общественности, властей, экспертов и предпринимателей к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в мегаполисе. В следующем году планируется проведение новых мероприятий.

В рамках проекта этого года участники обсудили создание в столице ситуационного центра, который поможет улучшить условия ведения бизнеса в столице и указать на снижение административных барьеров.

Помимо этого, были проведены различные интеллектуальные игры для школьников, студентов и контрактных управляющих межрайонных советов директоров. Также участники посетили множественные выставки.

Ранее сообщалось, что в рамках "Дней московской конкуренции" был проведен студенческий квиз. Его темой стала проблема конкуренции.

Московские студенты участвуют в квизе "Конкурент-мотиватор"

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