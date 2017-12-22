Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный парк "Зарядье" начали украшать к Новому году. Полное праздничное оформление посетители смогут увидеть после 27 декабря.
"Скульптурные композиции из светящихся цифр 2018 уже установили рядом со сценой большого амфитеатра и у главного входа в парк. А вокруг прудов появился светящийся желтый камыш из светодиодных трубочек", – рассказал директор парка Павел Трехлеб, передает портал мэра и правительства Москвы.
В ближайшее время в павильонах появятся воздушные и геометрические ели, скульптура Снегурочки в кокошнике, инсталляции со снегирями, фигуры белых медведей и трехметровый айсберг. Скульптуры белых медведей высотой 2,5 метра и трехметровый айсберг разместят в холле павильона "Заповедное посольство". Воздушные ели посетители смогут увидеть в холле павильона "Медиацентр". Они будут составлены из фигурок новогодних елочек, вырезанных из тонкого металла.
Отмечается, что в новогодние каникулы “Зарядье” будет работать без выходных. В первый день 2018 года павильоны “Медиацентр” и “Заповедное посольство” можно посетить с 12:00 до 20:00. А с 2 по 8 января попасть в павильоны гости смогут с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что новогодняя ель высотой 17 метров украсила парк "Зарядье" накануне зимних праздников. Дерево установили у входа, со стороны Васильевского спуска. Праздничный облик ели придают разноцветные шары, а у ее подножия находится перевязанный лентой куб в виде подарка. Внутри него фотозона, где можно сделать снимки с Щелкунчиком. Неподалеку от ели разместились цифры "2018".
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