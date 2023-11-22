Более 200 человек зарегистрировались на московский хакатон "СтроимПросто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На чемпионат по BIM-моделированию (технологии информационного моделирования жилых домов) – хакатон "СтроимПросто" – зарегистрировались уже более 220 человек. Турнир организован ГБУ "Мосстройинформ" при поддержке департамента градостроительной политики города Москвы. Об этом заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, 17 ноября в онлайн-формате состоялась первая постановочная встреча, на которой представители ГБУ и девелоперской компании рассказали о создании BIM-модели многоквартирного дома. Для этого участникам предложат одну из трех отечественных систем для проектирования: Model Studio CS, nanoCAD или Renga. На выполнение задания им дали месяц, а после их работы оценят эксперты в области строительства.

"В течение всего времени подготовки представители строительных компаний и организаций, занимающихся BIM-моделированием, проведут образовательные вебинары", – добавил Левкин.

Ранее Собянин сообщил, что столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". За победу в номинации боролись больше 140 проектов, в том числе из Германии, Италии, США.

Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин