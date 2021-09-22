В Гидрометцентре призвали не ждать бабьего лета в Центральной России на текущей неделе

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Бабье лето не придет в Центральную Россию на текущей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По информации специалиста, в регионах Европейской части РФ прогнозируется повышение температуры. При этом такие перемены погоды нельзя назвать потеплением, считает Вильфанд.

"Просто после очень холодной погоды, когда температура была ниже нормы на 4–5 градусов, будет постепенное повышение", – объяснил эксперт.

Он заявил, что с четверга, 23 сентября, температура в центре Европейской России повысится до 10–12 градусов тепла. Таким образом, температура приблизится к климатической норме.

Подобный температурный фон ожидается и в выходные, сообщил метеоролог. При этом погода будет облачной, в некоторых районах не исключены дожди.

Как пояснил синоптик, повышение температуры не будет бабьим летом или золотой осенью, так как в регионах не прогнозируется солнечной погоды.

"Но погода будет симпатичной на фоне предыдущего периода: чуть теплее и не будет пронизывающих порывов ветра", – подытожил Вильфанд.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что мощное арктическое вторжение, повергшее центральные области Европейской России в глубокую осень, подходит к концу. При этом, по данным метеорологов, в конце недели Центральную Россию потревожит еще один циклон.