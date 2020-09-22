Грузчик рассказал, как защитить багаж от повреждений в аэропорту

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Грузчик одного из аэропортов рассказал, как уберечь чемоданы от порчи и повреждений во время перелета. Он отметил, что во время сбора чемодана не стоит его сильно перегружать, сообщают "Дни.ру".
Мужчина уточнил, что чемодан не должен весить больше 30 килограммов.
В случае, если вещей много, грузчик рекомендовал взять с собой в поездку несколько чемоданов. По его словам, грамотное распределение вещей по сумкам позволит уберечь их от повреждений во время полета. Также он отметил, что чемодан должен быть жестким и с колесиками.
При этом мужчина рассказал, что некоторые пассажиры прибегают к небольшой хитрости, благодаря которой грузчики внимательнее относятся к багажной сумке. По его словам, речь идет о наклейке с надписью "хрупкое". При этом он уточнил, что и в этом случае не стоит забывать о всех других правилах.
Что касается потери багажа, то в этом случае специалист рекомендовал обращать внимание на бирки на чемоданах, которые приклеивают сотрудники на стойках регистрации. Грузчик пояснил, что нанесенная на них информация иногда позволяет быстрее найти сумку.
Ранее в АТОР сообщили, что чартерные авиакомпании сократят вес бесплатного багажа для пассажиров экономкласса: вместо 20 килограммов можно будет провезти только 10. Отмечалось, что новые правила начнут действовать для рейсов с 1 октября в рамках тех туров, которые куплены с 8 и 9 сентября.
Нормы провоза бесплатного багажа изменят российские авиакомпании
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