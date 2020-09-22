Умер переводчик романа Джойса "Улисс" Сергей Хоружий

На 79-м году жизни скончался философ, богослов, математик Сергей Хоружий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Не стало Сергея Сергеевича Хоружего. Царствие небесное. Вечная память", – написал Легойда. Он также отметил, что очень благодарен за то, что имел возможность общаться с философом и быть его знакомым.

Сергей Хоружий был автором перевода на русский язык романа Джеймса Джойса "Улисс". Также он занимался исследованием аскетической практики исихазма.