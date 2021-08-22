В России выявили 20 564 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России подтвердили 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 555 (7,6%) эпизодов без клинических проявлений.
В Москве подтвердили 1 661 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 481, в Московской области – 1 184, в Свердловской области – 522, в Нижегородской области – 498, в Ростовской области – 487, в Пермском крае – 477, в Воронежской области – 465, в Красноярском крае – 444.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Москве, Республике Алтай и Бурятии.
За последние сутки по РФ подтверждено 762 смерти. За весь период пандемии по России умерли 176 044 человека.
Выписаны по выздоровлении 15 414 пациентов. Всего по стране коронавирусом переболели 6 019 466 человек.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заготовки для обновления российской вакцины "Спутник V" на основе новых мутаций коронавируса уже готовы, однако необходимости такого изменения препарата пока нет.
В России начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса
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