Эксперт оценил предложение ввести уроки Dota 2 и FIFA

12:20
12:20
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Эксперт оценил предложение ввести уроки по Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что в современном мире навыки управления гаджетами могут пригодиться в разных профессиях.
Он отметил, что дети и подростки любят это, причем игры дают им скорость реакции и мышления.
"Даже в профессиональной сфере, если возьмете современную профессию сварщика – сегодня это не тот человек, который раньше сидел с этим аппаратом. У него в руках гаджет, и он одновременно всеми пальцами мощно работает. Это ювелирная работа, современная сварка! Поэтому если не фанатеть, не превращать это во что-то обязательное, то ничего страшного в этом нет. Это лучше, чем глупые стрелялки и посещение порнографических сайтов", – заявил Ямбург в разговоре с ИА "НСН".
Ранее в министерстве просвещения и Институт развития интернета предложили ввести в школах уроки киберспорта. Предложение было обосновано тем, что эти занятия помогут детям развить логику, стратегическое мышление, скорость реакции, навыки командной работы, креативность.
Причем в Институте развития интернета предложили сделать именно факультативы по киберспорту, пока не вводя обязательные занятия для всех.
Авторы идеи заявили, что пилотный проект можно будет в дальнейшем включить в проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" федерального уровня.
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