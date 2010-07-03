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В точках приема отходов можно будет обменять бумагу на билет в театр

Пункты приема мусора в обмен на билеты откроются в Москве

общество город экология

08:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самар

В пунктах приема бытовых отходов будут обменивать сданные горожанами стекло, бумагу, алюминий и пластик. Обменять их можно будет на билет в театр в рамках акции "Искусство ради экологии", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция будет проводиться почти месяц, с 31 августа по 24 сентября.

Она организуется уже второй раз.

"С 31 августа по 24 сентября в 10 городских пунктах приема отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты в театр, кинотеатр, музей или концертный зал. Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции", – сказано в сообщении.

В прошлом году в акции приняли участие 4500 человек. Им удалось собрать около 10 тонн отходов. Отмечалось тогда, что больше половины участников сортировали отходы впервые.

Акция "Искусство ради экологии" является очередным шагом к экологичному образу жизни, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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общество город экология

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