Роскачество подвело итоги проверки электрочайников

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Роскачество исследовало электрические чайники 30 моделей объемом 1-2 литра от 23 производителей России, Польши, Китая, Турция в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. Чайники проверялись по 159 показателям качества и безопасности. В итоге в 8 случаях из 30 был выявлен формальдегид, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты вскипятили воду в чайнике, оставили ее на 12 часов и после этого снова нагрели. В восьми случаях выявлено наличие формальдегида, говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества повторили обычный день потребителя: вскипятили воду в чайнике, оставили ее на 12 часов, а затем вновь нагрели. В трех моделях чайников после каждого кипячения вода ухудшала свои свойства и росло количество формальдегида.

По законодательству, формальдегид не признан дефектом. Однако эксперты Роскачества говорят, что он неизбежно попадает в организм человека из-за чайников, причем его объемы превышают санитарно–эпидемиологические требования к водопроводной воде. Это оказывает негативное воздействие на потребителей, заявил заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов.

Также проверка показала показала, что ни один из чайников не выделяет в кипяченую воду бор, хром, никель и свинец. Однако чайники трех моделей выделяли органические образования, которые могут создавать вредные вещества в организме человека.

Ранее в Роскачестве предложили пресекать продажу товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному.

