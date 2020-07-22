Москвичам выписали около 94 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За время действия режима самоизоляции в Москве количество штрафов за его нарушение достигло почти 94 тысяч. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
По его словам, из зарегистрированных в базе тех, кто обязан был соблюдать режим, – их порядка 441 тысячи человек – нарушал каждый десятый.
"На сегодняшний день выписано 94 тысячи штрафов всего. Но я бы хотел начать с того, что это не 100 тысяч человек", – приводит ТАСС слова Данчикова.
Специалист объяснил, что некоторые допускали повторные нарушения, в связи с этим штрафы получили порядка 51 тысячи человек.
"У нас процент дисциплинированных москвичей, если точно, 89 процентов. И только один из десяти нарушал", – заключил Данчиков.
Ранее россияне рассказали об изменении отношений в семье в период самоизоляции. Так, почти каждый пятый житель России (18 процентов) сообщил об ухудшении отношений со второй половинкой в период самоизоляции, а прогресс отметили только 6 процентов опрошенных.
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