Утечка данных пользователей Ozon не привела к нарушению их прав – Роскомнадзор

20:54
20:54
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Утечка данных пользователей Ozon не привела к нарушению их прав благодаря оперативным действиям. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Прошлую неделю мы взаимодействовали с руководством и специалистами Ozon, чтобы проверить сведения СМИ об утечке данных 400 тысяч клиентов интернет-магазина. Первоначально беспокойство Роскомнадзора вызвали сообщения о том, что компания якобы не уведомила пользователей о факте утечки. <...> Ozon предоставила в Роскомнадзор подробный отчет о действиях, направленных на защиту прав клиентов. После обнаружения базы данных в открытом доступе специалисты компании произвели замену скомпрометированных паролей и уведомили об этом пользователей. Поскольку потока обращений клиентов Ozon в уполномоченный орган мы не зафиксировали, Роскомнадзор считает, что факт компрометации 30 тысяч клиентских аккаунтов не привел к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных", – заявили в Роскомнадзоре.
Специалисты сервиса Ozon предоставили аргументы в пользу того, что база данных была скомпилирована неизвестными лицами из разных источников. Более 90 процентов "скомпрометированных" данных являются продуктом автогенерации паролей.
Около 30 тысяч пар "логин – пароль" оказались подлинными.
Европейская конвенция по защите прав субъектов персональных данных (Россия присоединилась к ней в октябре прошлого года) предусматривает, что операторы персональных данных обязаны информировать уполномоченный орган о фактах утечек. Норма будет интегрирована в российское законодательство. В случае утечки персональных данных россияне смогут получить помощь надзорного органа, добавил Роскомнадзор.
10 июля сообщалось, что база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов пользователей Ozon попала в открытый доступ. В сервисе заявили, что следят за подозрительной активностью на сайте круглосуточно.
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