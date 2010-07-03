Данные пользователей Ozon попали в открытый доступ

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База с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon попала в открытый доступ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ozon.

В Ozon заявили, что они следят за подозрительной активностью на сайте в круглосуточном режиме. Они добавили, что данный файл "ходит" по Сети уже давно, уточнив, что уже детально проверяли его ранее.

"В нем, насколько нам удалось разобраться, есть данные пользователей разных сервисов – из них только небольшой процент достаточно старых данных некоторых пользователей Ozon", – сказали в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе добавили, что после обнаружения данного файла они сразу же сбросили пароли у тех учетных записей, которые принадлежали пользователям Ozon, а также связались с владельцами аккаунтов, чтобы сообщить об утечке. Они заверили, что данная процедура проводится в случае, если сотрудники компании обнаружили данные пользователей в открытом доступе в интернете.

При этом в Ozon рассказали, что данные могли попасть в Сеть из-за того, что некоторые пользователи используют одинаковый пароль для многих сервисов. "Мошенники также могли получить их в разное время при помощи вирусной атаки на компьютеры пользователей", – заключили в Ozon.

В свою очередь, Роскомнадзор выразил обеспокоенность действиями компании в сложившейся ситуации. В ведомстве добавили, то, что Ozon своевременно не предупредил о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, передает Агентство "Москва".

При этом в Роскомнадзоре добавили, что ведомство направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке.

Ранее СМИ сообщили о том, что в открытый доступ попали 450 тысяч логинов и паролей пользователей Ozon. Ряд изданий утверждали, что база состоит из других баз данных, оригиналы которых публиковали на одном из хакерских форумов в ноябре 2018 года.

Ozon.ru – это крупный российский интернет-магазин, созданный в 1998 году. Сегодня в каталогах компании представлено более чем 4,7 миллиона различных товаров.

