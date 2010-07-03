Для зоопарков России установили новые нормы содержания животных

В России в 2020 году вступит в силу новый ГОСТ, устанавливающий нормы минимальной и максимальной жилплощади для обитающих в зоопарках животных. Об этом сообщает газета "Известия".
Также в документе предусмотрен еще ряд рекомендаций. В частности, в зоопарки советуют не пускать агрессивных посетителей. Для зверей же просят обустроить укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз.
Остальные правила, установленные ГОСТом, схожи с уже действующими. Так, запрещается кормить и дразнить питомцев, сажать детей на ограды и барьеры, перелезать через ограждения, приводить животных с собой и распивать спиртное.
Согласно мнению опрошенных изданием экспертов, около половины отечественных зоопарков не соответствуют новым требованиям. Вместе с тем критике подверглась предусмотренная документом зона обитания хищников – отмечается, что в зоопарках Европы она порой в десятки раз обширнее.
Ранее сообщалось о гибели четырехмесячного жеребенка шетлендской пони в зоопарке Пензы. Животное было закормлено посетителями и скончалось от заворота кишок. Ветеринары семь часов безуспешно пытались спасти жеребенка. При вскрытии было установлено, что желудок пони разорвался от излишка еды.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.