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08:54

Для зоопарков России установили новые нормы содержания животных

общество

08:54

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В России в 2020 году вступит в силу новый ГОСТ, устанавливающий нормы минимальной и максимальной жилплощади для обитающих в зоопарках животных. Об этом сообщает газета "Известия".

Также в документе предусмотрен еще ряд рекомендаций. В частности, в зоопарки советуют не пускать агрессивных посетителей. Для зверей же просят обустроить укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз.

Остальные правила, установленные ГОСТом, схожи с уже действующими. Так, запрещается кормить и дразнить питомцев, сажать детей на ограды и барьеры, перелезать через ограждения, приводить животных с собой и распивать спиртное.

Согласно мнению опрошенных изданием экспертов, около половины отечественных зоопарков не соответствуют новым требованиям. Вместе с тем критике подверглась предусмотренная документом зона обитания хищников – отмечается, что в зоопарках Европы она порой в десятки раз обширнее.

Ранее сообщалось о гибели четырехмесячного жеребенка шетлендской пони в зоопарке Пензы. Животное было закормлено посетителями и скончалось от заворота кишок. Ветеринары семь часов безуспешно пытались спасти жеребенка. При вскрытии было установлено, что желудок пони разорвался от излишка еды.

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