Врач назвал неразумным использование глицина в качестве стимулирующего препарата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глицин не нанесет вреда человеку, но принимать его как стимулирующее или успокаивающее средство не стоит, так как препарат назначается длительными курсами на 3–6 месяцев, заявил врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"Глицин – препарат, улучшающий кровообращение головного мозга, применяющийся при задержках развития, проблемах с памятью и для улучшения мозговой деятельности, не обладает побочными выраженными эффектами. Вреда от этого не будет, но использовать его как стимулирующее или успокаивающее – неразумно", – передает его слова RT.

Таким образом, врач прокомментировал данные, согласно которым жители РФ в период проведения единого государственного экзамена приобрели глицина и успокоительных на 471,9 миллиона рублей.

Транквилизирующие растительные препараты преимущественно состоят из растительных трав и едва ли оказывают отрицательное влияние на людей, но в первую очередь все зависит от дозировок, подчеркнул Файнзильберг.

"Прием таблеток, порошков или настоек в качестве успокаивающих, нормализующих настроение препаратов вполне логичен. Это лишь говорит о нервозной обстановке, которая складывается вокруг ЕГЭ", – отметил он.

Специалист выразил мнение, что родители перед сдачей экзаменов переживают гораздо больше, чем дети.

Ранее кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский заявлял, что валериана обладает мягким седативным эффектом, из-за чего некоторые не спешат принимать ее перед экзаменами, опасаясь, что препарат помешает думать.

По его словам, в терапевтических дозах лекарство не оказывает влияния на мозговую активность, но ее прием перед экзаменами в некоторых случаях не поможет снять стресс.



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