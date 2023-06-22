Российский "Всемирный фонд природы" перестанет использовать аббревиатуру WWF

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников (WWF признан в России иноагентом)

Российская организация "Всемирный фонд природы" (признан в РФ иноагентом) перестанет использовать логотип "Панда" и аббревиатуру WWF. Об этом сообщается на сайте организации.

"Всемирный фонд природы" прекратил отношения со швейцарской организацией World Wide Fund for Nature после того, как Генпрокуратура РФ признала деятельность фонда нежелательной на территории страны.

По информации ведомства, природоохранная и экопросветительская работа под главенством подданного Великобритании Н. Исделла использовалась WWF в качестве сокрытия для проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.

Согласно материалам ГП, под предлогом сохранения окружающей среды организация стремилась помешать реализации политического курса РФ по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях.

Кроме того, считают в ведомстве, WWF якобы мешала разработке ограничений, которые могли послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.