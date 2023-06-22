Село в Бурятии сменит флаг из-за его схожести с символом "Легиона "Свобода России"

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Село Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии поменяет флаг из-за его схожести с символом украинского формирования "Легион "Свобода России" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщила администрация поселения на официальном сайте.

"Мы столкнулись вот с какой проблемой: наш флаг, утвержденный еще в далеком 2011 году, оказался похожим на символ "Легиона "Свобода России", запрещенного в России за дискредитацию военной политики и нашего государства. Поэтому нами решено сменить флаг на новый", – указано в сообщении.

Глава поселения Этигел Дондоков отметил, что смена флага станет верным решением.

По его словам, эскиз нового символа поселения уже готов, в данный момент идет разработка положения о новом полотне, которое планируется утвердить на ближайшей сессии совета депутатов.

"Мы живем в великой стране, у нас прекрасные жители, настоящие патриоты своей Родины. Почти у каждого брат, сын, отец, сосед, друг, знакомый находится в зоне СВО, защищая интересы нашей страны. И было бы нечестно и несправедливо по отношению ко всем оставлять прежний флаг", – передает его слова РИА Новости.

Ранее россиянка получила штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага, который является символом "Легиона "Свобода России".

Было установлено, что она демонстрировала другим прохожим и проезжающим автомобилям символику в виде флага, которая была размещена на государственном регистрационном знаке. Со временем красная краска на государственном флаге РФ могла стереться с ее автомобильного знака, предположила она.



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