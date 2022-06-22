Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за исполнение санкций в отношении России переносится с весенней сессии на осеннюю, рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ТАСС.
"Причина (переноса. – Прим. ред.) проста: у нас идет большая дискуссия с экономическим блоком правительства, бизнес сильно против", – сказал Крашенинников.
Он пояснил, что в такой ситуации принятие закона невозможно, несмотря на одобрение кабмина.
"Поэтому пока тормозим, в эту сессию рассматривать уже не будем", – пояснил парламентарий.
7 апреля депутаты и члены Совфеда от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за исполнение иностранных санкций на территории России.
Законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Статья содержит санкции за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, полномочий, несмотря на законные интересы этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.
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