Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за исполнение санкций в отношении России переносится с весенней сессии на осеннюю, рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ТАСС.

"Причина (переноса. – Прим. ред.) проста: у нас идет большая дискуссия с экономическим блоком правительства, бизнес сильно против", – сказал Крашенинников.

Он пояснил, что в такой ситуации принятие закона невозможно, несмотря на одобрение кабмина.

"Поэтому пока тормозим, в эту сессию рассматривать уже не будем", – пояснил парламентарий.

7 апреля депутаты и члены Совфеда от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за исполнение иностранных санкций на территории России.

Законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Статья содержит санкции за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, полномочий, несмотря на законные интересы этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.