Брюн назвал процент подростков в Москве с алкогольной или наркотической зависимостью

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27% подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, страдают от наркотической или алкогольной зависимости, сообщает главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.

"Наркотики составляют примерно 12% посетителей комиссии по делам несовершеннолетних в Москве, алкоголь – 15%. Это еще не болезнь, но это уже достаточно регулярное потребление психоактивных веществ, вместе это составляет 27%, это очень большая цифра", – рассказал Брюн Агентству "Москва".

По его словам, еще 20% подростков попали на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за противоправных действий, а 27% – из-за агрессивного поведения.

"К сожалению, сейчас комиссия по делам несовершеннолетних не обладает необходимыми правами для того, чтобы обязывать родителей и их детей проходить соответствующие программы. Потому что много родителей, которые сами или злоупотребляют алкоголем, или потребляют наркотики, у них растут безнадзорные дети, попадающие в эти три группы, – это более 50%", – рассказал Евгений Брюн.

Кроме того, эксперт отметил, что более половины "трудных" детей растут без соответствующего внимания родителей.

26 июня будет отмечаться Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.

