Малолетних преступников предложили обязать приносить извинения перед потерпевшими

В Госдуме предложили обязать несовершеннолетних преступников приносить извинения перед потерпевшими. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Госдумы Ирину Яровую ("Единая Россия").
Яровая отметила, что такая мера необходима, чтобы преступник понимал всю проблематику содеянного. "С одной стороны, это действие эмоционально-нравственного характера. С другой стороны, если не происходит этого простейшего шага, то у нас не происходит и самого главного, той связи совершенного поступка", – отметила политик.
Также в своем сообщении она уточнила, что предлагается сформировать дополнительную комплексную систему, которая поспособствует прохождению восстановительной программы. Она отметила, что зачастую все преступления совершаются в алкогольном или наркотическом опьянение, поэтому необходимо сделать "обязательной во всех случаях по такой категории дел оценку наличия или отсутствия зависимости и при необходимости назначения соответствующего лечения".
Кроме того, Яровая отметила, что следует усилить работу психологов в образовательных учреждениях. "Как правило, несовершеннолетний нуждается в такой опеке, чтобы понять, как справиться с тем, что сложилось у него в жизни", – считает парламентарий.
Ранее в ФСИН рассказали о самых распространенных преступлениях среди несовершеннолетних. В 2018 году в воспитательных колониях содержались 1310 человек. Доля преступлений, связанных с наркотиками, составила 16,2%.
Также несовершеннолетние отбывали наказание за кражу (12,8%), изнасилование (12,5%), грабеж (11,9%), разбой (10,8%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (9,2%), убийство (8,9%) и прочие преступления (9,3%).
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