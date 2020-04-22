В Госдуме призвали телеканалы отказаться от записи передач в студиях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что государственные телеканалы должны отказаться от записи новых выпусков передач в студиях во время коронавируса. Об этом сообщает Агенство "Москва".

"Прежде всего государственные телевизионные каналы должны показывать на своем примере, как нужно соблюдать самоизоляцию. Есть старая поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" ,– отметил Петров.

По словам депутата, в нынешней ситуации следует показывать передачи в записи или вести их удаленно. Он пояснил, что тем более для этого есть все условия и возможности, главное нужно только все продумать и организовать.

"Хоть десять лужаек, хоть десять квартир организовать. Конечно, нужно давать людям информацию, но, когда мы даем даже самую серьезную информацию и при этом нарушаем, у людей, мне кажется, разлом мозга происходит", – отметил Петров.

Он пояснил, что это касается и знаменитых ведущих, поскольку за их жизнью наблюдают тысячи людей в социальных сетях. По его словам, подписчики пытаются быть на них похожими, копируют их действия и поведение, поэтому крайне важно показать им ответственное отношение к предпринятым властями мерам.

Парламентарий призвал ведущих не показывать свою храбрость и показывать обществу только грамотный пример, добавив, что в ином случае ситуация может усложниться. По его словам, "на войне с вирусом надо быть умным, а не храбрым".

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.

