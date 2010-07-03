Скворцова предрекла снижение мужской смертности в России

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Через пять лет мужская смертность в России должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения. Такой прогноз дала министр здравоохранения Вероника Скворцова, отметив, что это вдвое больше показателя Евросоюза, передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, в странах ЕС уровень мужской смертности не превышает 230 человек на 100 тысяч населения. В России же этот показатель составляет 735,7 человека.

Скворцова в очередной раз отметила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, связаны с алкоголем.

"Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14–16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее", – отметила министр, уточнив, что самыми уязвимыми являются люди 50–60 лет.

Ранее Росстат обнародовал статистику, согласно которой чаще всего российские мужчины умирают от болезней системы кровообращения. Среди других причин – ДТП, нападения и новообразования.