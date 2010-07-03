В Госдуме прокомментировали штрафы за отказ обслуживать инвалидов

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Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал проект закона об ответственности за отказ обслуживать пенсионеров.

По его мнению, этот документ был крайне необходим еще 15–20 лет назад, так что с законопроектом он согласился.

"Мы помним большое количество случаев отказа сажать таких граждан в самолеты по причине того, что для авиакомпании это может повлечь дополнительные траты и потерю времени. Инвалиды и пенсионеры – такие же члены общества, как и все остальные", – цитирует Лебедева RT.

Ранее в Госдуму внесли проект федерального закона, предусматривающий ответственность за отказ обслуживать пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних. За отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, хотят штрафовать на сумму от 15 до 100 тысяч рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 21 марта.