В Госдуме прокомментировали штрафы за отказ обслуживать инвалидов

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал проект закона об ответственности за отказ обслуживать пенсионеров.
По его мнению, этот документ был крайне необходим еще 15–20 лет назад, так что с законопроектом он согласился.
"Мы помним большое количество случаев отказа сажать таких граждан в самолеты по причине того, что для авиакомпании это может повлечь дополнительные траты и потерю времени. Инвалиды и пенсионеры – такие же члены общества, как и все остальные", – цитирует Лебедева RT.
Ранее в Госдуму внесли проект федерального закона, предусматривающий ответственность за отказ обслуживать пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних. За отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, хотят штрафовать на сумму от 15 до 100 тысяч рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 21 марта.
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