МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения. Документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Уточняется, что дела о преступлениях по статьям 228.1 и 228.4 УК РФ, не смогут возбудить без сведений о передаче средств или веществ другим лицам. Кроме того, нельзя будет завести дела при отсутствии заключений, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ.

Сейчас в большинстве регионов России встречаются ситуации, когда при выявлении лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения тела погибшего от передозировки наркотиками, возбуждается уголовное дело и о сбыте наркотиков. Речь идет о случаях, когда наркотики не изымались.

Авторы документа поясняют, что такие дела не имеют судебной перспективы из-за недостаточного количества доказательств. За 2018 год остановили предварительное расследование 72,4 тысячи уголовных дел о сбыте наркотиков из-за "неустановления лица".

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее призвал наказывать за рекламу наркотиков так же, как за их распространение. С инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарий заявил, что крупные российские города страдают от незаконной рекламы наркотиков. Это трафаретные граффити на асфальте и стенах, бумажные объявления и рисунки.