Москвичам рассказали о погоде 22 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 22 февраля, в столице и области ожидаются облачная погода и небольшие осадки. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в Подмосковье – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что на протяжении нескольких последующих дней температура в столице будет выше нормы и достигнет плюсовых значений, что говорит о наступлении метеорологической весны.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнял, что с пятницы по воскресенье прогнозируется "оттепельная, сырая и слякотная" погода с незначительными осадками в смешанной фазе.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 22 февраля