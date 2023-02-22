В Москве выявили 3 093 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве подтвердили 3 093 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 174 жителям столицы. За 24 часа выздоровели 3 750 пациентов, скончались 11 человек.



В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 406 344 случая коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.



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