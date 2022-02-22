Онколог рассказал, способен ли стресс разбудить рак

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Приводит ли стресс к онкологии, до конца не исследовано до сих пор, но проведенные в 2019 году научные эксперименты указывают на большую вероятность этого, сообщил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев в интервью Пятому каналу.
"Ученые исследовали две группы мышей: одна была помещена в закрытое помещение и находилась в состоянии стресса, а другая жила в обычной среде. При этом обеим группам были подсажены злокачественные клетки", – отметил эксперт.
В ходе изучений специалисты выяснили, что у грызунов, которые были в состоянии стресса, образовался специфический гормональный, иммунный фон. Он способствовал активному развитию злокачественных клеток и появлению раковых опухолей.
По словам онколога, результаты исследований говорят о вполне возможном влиянии стресса на повторное возникновение рака у пациентов, которые добились ремиссии или излечения от заболевания.
"В мире нет четких и стопроцентных доказательств, механизмы влияния стрессового состояния на развитие злокачественной опухоли до сих пор не доказаны", – заключил Базылев.
Ранее медики назвали симптомы трудновыявляемого вида рака. Отмечается, что практически в 50% случаев рак почек выявляется очень поздно – на третьей или четвертой стадии, но есть симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя заметить болезнь. В числе симптомов, которые наблюдаются у пациентов с раком почек, эксперт выделил продолжительную боль в спине или боку, а также слабость и кровь в моче или при кашле.
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