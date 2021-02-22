Кадыров прокомментировал фото с вице-премьером Украины

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал вызвавшее на Украине скандал совместное фото с вице-премьером страны Олегом Уруским, заявив, что лишь вчера узнал о том, кем на самом деле является этот человек.

"В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, новость о скандале, который вызвало появление снимка, его очень удивила. О ней Кадыров узнал из СМИ.

"Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны", – подчеркнул глава Чечни.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Снимок Шмыгаль опубликовал в Facebook. Позже вице-премьер сказал, что оказался на общем фото с Кадыровым из-за протокола организаторов выставки. По его словам, снимок сделан на официальной церемонии открытия IDEX 2021.