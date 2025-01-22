Диетолог Мансурова: утренняя тошнота может говорить о заболеваниях органов ЖКТ

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Причиной утренней тошноты может быть тяжелая или жирная пища, употребленная на ужин, или переедание. Об этом в разговоре с Life.ru заявила диетолог Ирина Мансурова.

В таком случае симптом появляется из-за ночного заброса желчи в пищевод. Врач советует изменить рацион, питаться небольшими порциями, отдавая предпочтение отварным продуктам. Для уменьшения тошноты можно сделать напиток из корня имбиря, мяты и лимона, добавив в стакан кипятка и дав настояться 15 минут.

Мансурова отметила, что если утренняя тошнота возникает продолжительное время, то это может указывать на проблемы в организме. Например, она может сигнализировать о беременности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или различных заболеваниях органов ЖКТ, которые могут быть связаны с патологиями пищеварительной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, пояснила эксперт.

Кроме того, уточнила диетолог, тошнота может быть побочным эффектом от медикаментов, например аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, кверцетина или препаратов железа.

Ранее терапевт Алексей Хухрев рассказал, что боль в животе может возникать из-за стресса и употребления некоторых продуктов. Самая распространенная боль в животе – от вздутия, которое появляется после употребления еды, содержащей большое количество неперевариваемой клетчатки – капусты или гороха, объяснил врач. Помимо этого, вздутие могут вызвать молочные продукты, если у человека снижена способность к их перевариванию.