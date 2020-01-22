Главы медучреждений не должны зарабатывать в разы больше врачей – Путин

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Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо, заявил Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была все-таки справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач", – цитирует президента ТАСС.

Ранее Путин заявил о необходимости разработать нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, за несколько месяцев.

Он подчеркнул, что средства для выплат пособий на первого ребенка, перечисляются из федерального бюджета в регионы своевременно. Сбои могут быть только на региональном уровне.