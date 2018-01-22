Ученые выяснили, влияет ли натуральный фруктовый сок на уровень сахара в крови

Фото: depositphotos/IgorTishenko
После употребления стопроцентного фруктового сока уровень сахара в крови может и не повыситься. В ходе нового исследования ученые опровергли одну из самых распространенных утверждений в области здорового питания.
Как сообщают "Аргументы недели", в ходе опытов специалисты следили за изменением сахара в крови организма после того, как респонденты употребляли натуральный стопроцентный сок из различных фруктов. По итогам оказалось, что сок из винограда, ягод, яблок, граната и всевозможных цитрусовых не влияют на изменения показаний сахара в организме.
Также в процессе исследований выяснилось, что уровень глюкозы и инсулина при систематическом употреблении такого натурального сока не меняется. Таким образом повышенная опасность развития диабета исключена.
Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование и выяснили, что дети, которые в большом количестве пьют фруктовые соки, имеют повышенный риск заболеть астмой.
Специалисты изучили рацион и медицинские показатели более тысячи малышей. Проведя анализ данных, медики выяснили, что сильнее всего подвержены астме дети, которые употребляют в пищу продукты с повышенным содержанием сахара.
Ученым также удалось обнаружить, что проблемы с дыханием возникают у ребенка, если его мама злоупотребляла сладкими напитками во время беременности.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: