Специалисты узнали о новой опасности сладких соков для детей

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что дети, которые в большом количестве пьют фруктовые соки, имеют повышенный риск заболеть астмой.

Как сообщает "Мир 24", специалисты изучили рацион и медицинские показатели более тысячи малышей. Проведя анализ данных, медики выяснили, что сильнее всего подвержены астме дети, которые употребляют в пищу продукты с повышенным содержанием сахара.

Специалистам также удалось обнаружить, что проблемы с дыханием возникают у ребенка, если его мама злоупотребляла сладкими напитками во время беременности.

Ранее ученые из Иллинойского университета, проведя эксперимент на добровольцах, выяснили, что даже небольшие физические упражнения положительно влияют на микрофлору кишечника.

По условиям исследования 18 волонтеров были стройными, а у 14 наблюдались проблемы с лишним весом. В течение шести недель участники выполнять аэробные упражнения. Физические нагрузки занимали полчаса-час три раза в неделю. При этом питание участников эксперимента осталось прежним.

После полутора месяцев тренировок исследователи сравнили анализы микрофлоры, взятые в начале эксперимента и в конце. Оказалось, что у всех участников увеличилось количество микроорганизмов, которые производят полезные жирные кислоты.