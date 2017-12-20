Специалисты узнали о новой опасности сладких соков для детей

Фото: depositphotos/IgorTishenko
Американские ученые провели исследование и выяснили, что дети, которые в большом количестве пьют фруктовые соки, имеют повышенный риск заболеть астмой.
Как сообщает "Мир 24", специалисты изучили рацион и медицинские показатели более тысячи малышей. Проведя анализ данных, медики выяснили, что сильнее всего подвержены астме дети, которые употребляют в пищу продукты с повышенным содержанием сахара.
Специалистам также удалось обнаружить, что проблемы с дыханием возникают у ребенка, если его мама злоупотребляла сладкими напитками во время беременности.
Ранее ученые из Иллинойского университета, проведя эксперимент на добровольцах, выяснили, что даже небольшие физические упражнения положительно влияют на микрофлору кишечника.
По условиям исследования 18 волонтеров были стройными, а у 14 наблюдались проблемы с лишним весом. В течение шести недель участники выполнять аэробные упражнения. Физические нагрузки занимали полчаса-час три раза в неделю. При этом питание участников эксперимента осталось прежним.
После полутора месяцев тренировок исследователи сравнили анализы микрофлоры, взятые в начале эксперимента и в конце. Оказалось, что у всех участников увеличилось количество микроорганизмов, которые производят полезные жирные кислоты.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: