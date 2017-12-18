Ученые выяснили, как спорт влияет на состояние желудка

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Даже небольшие физические упражнения положительно влияют на микрофлору кишечника. К такому мнению пришли ученые из Иллинойского университета, проведя эксперимент на добровольцах.

По условиям исследования 18 волонтеров были стройными, а у 14 наблюдались проблемы с лишним весом. В течение шести недель участники выполнять аэробные упражнения.

Физические нагрузки занимали полчаса-час три раза в неделю. При этом питание участников эксперимента осталось прежним, сообщают "Аргументы недели".

После полутора месяцев тренировок исследователи сравнили анализы микрофлоры, взятые в начале эксперимента и в конце. Оказалось, что у всех участников увеличилось количество микроорганизмов, которые производят полезные жирные кислоты.

Через полтора месяца без физических упражнений микрофлора вернулась в изначальное состояние.