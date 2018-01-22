В Совфеде назвали вредной идею по приравниванию сожительства к браку

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко считает вредной инициативу по приравниванию сожительства к официальному браку.
По ее словам, это не способствует укреплению семейных отношений и ответственности родителей перед детьми, если они есть. Инициатива разрушает институт семьи, считает сенатор.
Она пояснила, что сейчас у людей есть выбор: пара может состоять в браке, а может не состоять. Если люди не регистрируют отношения, то свою ответственность несут как женщина, так и мужчина. Петренко полагает, что не нужно переносить эту ответственность на государство.
"Хочется задать вопрос: а сейчас что мешает создать семью и официально вступить в брак? У нас есть система, которая позволяет это делать. Если бы говорили, что нет института семьи, тогда мы могли бы рассматривать подобные инициативы", – цитирует ее Агентство "Москва". Сенатор также сомневается, что получится достоверно определить, сколько времени пара живет вместе.
Председатель Союза женщин России, член Совета Федерации Екатерина Лахова предложила обсудить этот законопроект, чтобы понять его обоснованность. Сейчас в стране много семей живут в таком "браке", но при разводе ребенок и его мать ничего не могут получить, рассказала Лахова. По ее мнению, проблему нужно обсуждать с юридической, общественной точек зрения, передает RT. Она подчеркнула, что в обсуждении должна участвовать представители конфессий России.
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