Москвича наградили за спасение троих детей от пожара в пятиэтажке

Мужчину, который спас троих детей от гибели в пожаре на востоке столицы, наградили медалью за отвагу. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

17 января Николай Евдокимов ехал по свободному проспекту и увидел, что из окон пятиэтажки валит густой дым. Он сразу же выбежал из маршрутки и развернул целую спасательную операцию. В тот момент на балконе стояли три девочки и просили о помощи. По словам Николая, счет шел уже на минуты.

Увидев, что три девочки стоят на балконе и собираются прыгать, мужчина начал звать на помощь всех соседей и просить у них одеяла и покрывала. Из нескольких одеял он сделал один большой "батут". Сначала прыгнула младшая девочка, потом чуть постарше и затем самая старшая. После приземления на одеяло девочек сразу же доставили в Филатовскую больницу.

"Это был четвертый этаж, убийственная высота. Земля голая, сплошной лед. Я взял на себя большую ответственность. Если бы все кончилось плохо, мои дела бы были плохи. Из-за дыма дети пропали из виду. Помню, только лица проглядывают, и тут из дыма летят дети", – поделился он.

По словам врачей, сейчас дети идут на поправку. "Состояние младшей девочки шести лет оценивается как "стабильное, средней тяжести". Старшая 10-летняя девочка пока находится в тяжелом состоянии, но тоже стабильном. Сейчас риска их здоровью нет, рассказал дежурный администратор Филатовской больницы Николай Львов.

Причину пожара сейчас выясняют следователи. Есть версия, что возгорание произошло из-за замыкания проводки на кухне. Пожар начался с кухни и там же лежал ключ от квартиры, поэтому девочки оказались заперты в квартире.