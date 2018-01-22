Почти 90% месячной нормы осадков выпало в столице за январь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 90 процентов январской нормы осадков выпало в столице за прошедшие три недели месяца.

Высота снежного покрова в Москве увеличилась до 18–22 сантиметров при норме 30 сантиметров. Выпало же 37 миллиметров осадков – это 88 процентов от нормы.

Средняя температура первых трех недель месяца на 5,3 градуса выше нормы, сообщает Гидрометцентр России. В начале текущей недели морозы сохранятся, что соответствует январской погоде. Осадков почти не будет. Во второй половине недели станет ветрено, начнется снег, а столбики термометров пойдут вверх.

На этой неделе Гидрометцентр прогнозировал морозы до 17 градусов. Холодать в городе будет со вторника, 23 января, когда температура опустится до 14 градусов ниже нуля. К выходным должно немного потеплеть: до -5...-10 градусов.