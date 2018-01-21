На следующей неделе в Москву придут 17-градусные морозы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На следующей неделе в столице ожидаются 17-градусные морозы. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра.
Похолодание придет в столицу уже во вторник. В течение дня 23 января столбики термометров опустятся до отметки минус 14 градусов. Во вторник и среду ожидается переменная облачность без осадков.
В четверг температура воздуха в городе опустится до минус 17 градусов. В течение дня будет облачно и снежно. К следующим выходным немного потеплеет – до минус 5 – минус 10 градусов. В конце недели опять ожидаются снегопады.
За прошедшие сутки в столице выпала сразу пятая часть месячной нормы осадков. Вывезено более 600 кубометров снега. Расчисткой дорог занимается почти девять тысяч единиц техники. Снег продолжит идти и в понедельник.
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