На следующей неделе в Москву придут 17-градусные морозы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На следующей неделе в столице ожидаются 17-градусные морозы. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра.

Похолодание придет в столицу уже во вторник. В течение дня 23 января столбики термометров опустятся до отметки минус 14 градусов. Во вторник и среду ожидается переменная облачность без осадков.

В четверг температура воздуха в городе опустится до минус 17 градусов. В течение дня будет облачно и снежно. К следующим выходным немного потеплеет – до минус 5 – минус 10 градусов. В конце недели опять ожидаются снегопады.

За прошедшие сутки в столице выпала сразу пятая часть месячной нормы осадков. Вывезено более 600 кубометров снега. Расчисткой дорог занимается почти девять тысяч единиц техники. Снег продолжит идти и в понедельник.